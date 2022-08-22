Kentteki Sosyal Yaşam Merkezleri’ni çok beğendiğini ifade eden Başkan Aşgın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bir duayen olduğunu ve belediyecilik adına yaptığı çalışmaların örnek olduğunu söyledi.

Kente gelen ve Başkan Büyükkılıç’ı makamında ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas Gençlik Merkezi, KAYMEK Akademi, Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi, Mustafa Kumlu Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi gibi Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve projeleri ile tarihi Kayseri Kalesi’ni gezdi.

Başkan Büyükkılıç’ın belediyecilik anlamında yaptığı çalışmaları çok beğendiğini ve bu anlamda bir duayen olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, Kayseri gezintisi sırasında birçok not alarak, Çorum’da da uygulama yapılması yönünde gayret göstereceklerini söyledi.

Kayseri gezisinde Başkan Aşgın ve beraberindeki heyete Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Cenani Ayaydın da eşlik etti.

(İHA)

