‘İHTİRASIMIZ, HIRSIMIZ YOK’

Aşgın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “2024’de Halil İbrahim Aşgın’ın tekrar başkan olup olmamasının hiçbir önemi yok. Yeri doldurulabilir, daha iyi yapacak olanlar vardır, Allah onların da yolunu açık etsin. İhtirasımız, hırsımız yok. Çorum’da bu işi hakkıyla, ahlakla, erdemle yaptığımızı düşünüyorum. 2024’de kimin başarılı olduğu önemli değil. Hepimizin yeri doldurabilir ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeri doldurulamaz arkadaşlar. Ne yapıp edip 2023’te AK Parti’yi, Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar güçlü bir şekilde getirmek için çalışmalıyız.

‘KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR’

Bazen şunları duyuyoruz, Cumhurbaşkanı’nda sıkıntı yok da ama vekiller şunlar bunlar. Cumhurbaşkanının altında imzası olarak bize gelen vekil ismi bize Cumhurbaşkanının emanetidir, ona sahip çıkacağız. Varsa eleştiri yapabiliriz ama kol kırılır yen içinde kalır. Cumhurbaşkanımızın altında imzası olan kişinin arkasında durmak onurumuzdur, şerefimizdir.”