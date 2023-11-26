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Çorum Belediyesi Mimar Sinan Düğün Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve teşkilat yöneticileri katıldı.

AK Parti’de yerel seçim hazırlıklarına hız verildi. İl, merkez ilçe, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Dr. Halil Aşgın’ın ev sahipliğinde düzenlenen teşkilat buluşmasıyla bir araya gelerek yaklaşan yerel seçim sürecini değerlendirdi.

Başkan Aşgın teşkilat mensuplarına yönelik yaptığı konuşmada yaptıkları davete yoğun katılım gösterdikleri için teşekkür etti. 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili hedeflerini de ortaya koyan Başkan Aşgın, Çorum merkez, ilçeler ve beldelerle birlikte 16 belediyenin tümüne talip olduklarını ifade etti. Aşgın “Çorum’da birlik beraberlik içerisinde, 16’da 16 yapacağız” dedi.



Görev süresince Hakk’ın rızası ve halkın duasını gaye edinerek çalıştıklarına vurgu yapan Aşgın, “2024’te de daha büyük hedefler ortaya koyarak, bu hedeflere Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde yürümeye devam edeceğiz. Tevazuyu elden bırakmadan, davamıza sadık kalarak daha çok çalışacağız. Tek gayemiz Hakk’ın rızası ve halkın duasını almak liderimize yakışır bir belediye başkanı olmaktır. Yeni dönemimizde de hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet edebilmektir. İnşallah Çorum’umuzu yeni dönemimizde de hemşehrilerimize yakışır projelerle buluşturacağız” diye konuştu.



TEŞKİLATLARA TEŞEKKÜR

Sadece seçim dönemlerinde değil her zaman şehri ve ülkesi için fedakârca çalışan teşkilat mensuplarına da teşekkür eden Başkan Aşgın, “Tevazu ve samimiyeti kendine şiar edinmiş; milleti ve memleketi için fedakârca çalışan tüm kademe teşkilatlarımıza destekleri, gayretleri için teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmayıp bugün bizlerle bir araya gelen AK kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da yaptıkları konuşmada AK Parti teşkilatları olarak seçimlere her zaman hazır olduklarını dile getirerek teşkilat mensuplarını bir araya getirdiği ve buluşmaya ev sahipliği yaptığı için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler.