Belediye Başkanı Aşgın ilk olarak dayısı Orhan Tunç ve Gürsün Tunç’un oğlu Burak ile Songül-Emrullah Sarımeşeli’nin kızları İrem’in düğün merasimlerine katılarak nikahını kıydı.

Başkan Aşgın daha sonra AK Parti İl Başkanı Murat Günay’ın da şahit olduğu Haşim-Seçil Köksal’ın kızı Zahide ile Celal-Nermin Coşar’ın oğlu, önceki dönemlerde teşkilatta görev alan Rıza Coşar’ın kardeşi İsmal’in nikahını kıyarken; Bartın Cumhuriyet Başsavcısı hemşehrimiz Faruk Kaynak’ın şahitliğinde Mehmet-Sevilay Baran’ın kızı Zehra ile Muktat-Hanife Özel’in oğlu Bekir’in nikah akitlerini gerçekleştirdi.

Halil İbrahim Aşgın haftasonu ayrıca Songül-İsmail Demir çiftinin kızı Aslı ile Ünzile-Süleyman Çağlar çiftinin oğlu Özgür’ün de nikah akitlerini gerçekleştirerek genç çiftleri kutladı.