Belediye Başkanı Aşgın ilk olarak dayısı Orhan Tunç ve Gürsün Tunç’un oğlu Burak ile Songül-Emrullah Sarımeşeli’nin kızları İrem’in düğün merasimlerine katılarak nikahını kıydı.

Palandöken, “Esnafımızın gözü TBMM’de” Palandöken, “Esnafımızın gözü TBMM’de”

Başkan Aşgın daha sonra AK Parti İl Başkanı Murat Günay’ın da şahit olduğu Haşim-Seçil Köksal’ın kızı Zahide ile Celal-Nermin Coşar’ın oğlu, önceki dönemlerde teşkilatta görev alan Rıza Coşar’ın kardeşi İsmal’in nikahını kıyarken; Bartın Cumhuriyet Başsavcısı hemşehrimiz Faruk Kaynak’ın şahitliğinde Mehmet-Sevilay Baran’ın kızı Zehra ile Muktat-Hanife Özel’in oğlu Bekir’in nikah akitlerini gerçekleştirdi.

Halil İbrahim Aşgın haftasonu ayrıca Songül-İsmail Demir çiftinin kızı Aslı ile Ünzile-Süleyman Çağlar çiftinin oğlu Özgür’ün de nikah akitlerini gerçekleştirerek genç çiftleri kutladı.

ASGIN 030723 (3)

ASGIN 030723 (2)

ASGIN 030723 (1)