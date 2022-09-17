Kent Park içerisinde bulunan Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ve Hizmet-İş işyeri temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen istişare toplantısında çeşitli konular ele alındı.

Kahvaltını toplantının açılışında konuşan Hizmet-İş Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Burasının dertleşme yeri olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerini taşeron illetinden kurtardığını ve Belediye şirketlerine kadrolu olarak geçtiklerini, bu sayede sendikal hakları alabildiklerini dile getirdi. Dünyada 1 milyon kişiye kadro verebilen başka bir kişinin olmadığını kaydeden Köroğlu, son yıllarda dünya genelinde yaşanan ekonomik daralmanın ülkemiz ekonomisini de olumsuz etkilediğini ve yüksek enflasyon karşısında çalışanların korunmasına yönelik Hükümetin bir çok tedbiri hayata geçirdiğini anlattı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da kendilerini hiçbir zaman boş göndermediğini, toplu sözleşmenin ardından iyileştirme yaptığını, tüm çalışanlara 4 bin 500 TL’lik iki taksitli iyileştirme verdiğini ve önümüzdeki aylarda da yeniden toplu sözleşme olacağını vurgulayarak teşekkür eden Köroğlu, Başkan Aşgın’ın imkanlar elverdiği sürece bu iyileştirmeye devam edeceğine inandığını açıkladı.

Çorum olarak her istediklerini aldıklarını bildiren Köroğlu, Hükümetten bazı beklentileri olduğunu vurgulayarak; “Ocak ayından bu yana yaşanan fiyat artışları nedeniyle, yılbaşında belirlenen vergi dilimi miktarlarının da artırılarak ücretli çalışanların daha rahat nefes alması sağlanmalıdır. Bu kapsamda 2022 yılı ücretlerdeki gelir vergisi dilim miktarlarının gözden geçirilerek, 01.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, altı aylık enflasyon farkı oranında artırılmasını ve gelir verğisinin %10 da sabitlenmesini Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizden talep ediyoruz. Bununla birlikte belediyelerde ve KİT’lerde hastanelerde, Orman Müdürlüklerinde, Milli Eğitim bünyesinde ve diğer kamu kuruluşlarında çalışan işçi arkadaşlarımıza tam kadro istiyoruz. 696 sayılı KHK’ya tabi işçilerin kâbusu haline gelen zorunlu-erken emeklilik ve tayin hakkı konusunda EYT düzenlemesi ile birlikte zorunlu emeklilik uygulamasının ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bu sorunları Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin çözeceğine de inanıyoruz. Ayrıca 2023 seçimleri bu ülkenin olduğu gibi tüm çalışanların da seçimidir. Sistem bir değişir ise sıkıntı yaşarız. 2023’e canla başla çalışacağız. Bu hem bizim hem ülke için önemlidir” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın da hem Hak-İş hem de personelle gurur duyduğunu açıkladı. Bir davası olan bir hareketin mensupları olarak kendisini gönüllü Memur-Sen ve Hak-İş üyesi olarak gördüğünü anlatan Başkan Aşgın, büyük hedefleri olan bu davada Yüce Allah’ın kendisine başkanlık rolü biçtiğini, bunu bir imtihan olarak gördüklerini ve bu bilinç içinde hareket ettiğini dile getirdi.

Önemli olanın dürüstü olmak olduğunu, düşmanlarının bile bu dürüstlüklerini dile getireceğini, 3.5 yıl içinde bunu dosta düşmanı söylettiklerini, adalet ve hakkaniyetin şiarları olduğunu vurgulayan Aşgın, göreve geldiğinden beri “Ali olmak” için mücadele ettiğini, bugüne kadar ALİ’liğini tescil etmeyen kimsenin olmadığını ve önemli olanın hoş bir sada bırakmak olduğunu açıkladı.

Çorum Belediyesi olarak mali disiplini sağladıklarını, ülkenin son dönemde yaşadığı kriz sonrası personele 4 bin 500 TL’lik iyileştirme yapma kararı aldıklarını, ayrıca işçilerin promosyon ücretinin güncellenerek 16 bin 500 TL ek ödeme alınacağını, memurlarla ilgili de bir banka ile 22 bin TL’lik bir promosyon anlaşması yaptıklarını ve her bir memurun 14 bin 500 TL ödemesini kısa sürede alacağını söyleyen Başkan Halil İbrahim Aşgın kadrolu işçilere de Ekim ayında 1500 TL ödeme yapılacağını müjdeledi.

Yeni sözleşme döneminde imkanlarını zorlayarak tüm çalışanların hak ettiği ücreti mali disiplini bozmadan ödemeye gayret göstereceklerini de bildiren Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, hem personelin hem de siyasette tüm Çorumluların yüzünü güldüreceklerini sözlerine ekledi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin de istişare toplantısında yaptığı konuşmada önümüzdeki seçimlerin önemine değinerek davaya küsülmemesi gerektiğini, enflasyondan dolayı zor günler geçirseler de birlik beraberliklerini bozmadan zor günleri atlatacaklarına inandığını vurguladı.

Programda Hizmet-İş Kadın Komisyonu’nda devir-teslim töreni yapılırken, Başkan Aşgın da günün anısına Genel Başkan Yardımcısı Keskin’e bir hediye verdi. Ayrıca programa katılan tüm işyeri temsilcilerine Belediye tarafından birer hediye verildi.



(Volkan SINAYUÇ)

