Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri, yaz dönemi kurslarının sonuna gelirken dönem boyunca devam eden sosyal ve kültürel faaliyetlerini sabah namazı ile taçlandırdı. Gençlik merkezi öğrencileri aileleriyle birlikte Ulu Cami’de sabah namazında buluştu. Gençlik Merkezlerinin daveti üzerine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da sabah namazında öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen sabah namazı sonrasında ayakkabıcılar arastasındaki bir kahvehanede kahvaltı düzenlendi. Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda katılımcılara çay, simit, peynir ve zeytin ikram edildi. Kahvaltı sırasında öğrencilerle sohbet eden Başkan Aşgın, sabah namazı buluşmasına katılan gençlik merkezi öğrencilerine ve ailelerine teşekkür etti.

Başkan Aşgın kahvaltı sonrasında sabahın ilk ışıkları ile birlikte mesaiye başlayan belediye temizlik işçileri ile de sohbet ederek onlara görevlerinde kolaylıklar diledi.

(Haber Merkezi)

