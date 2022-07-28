Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, evde bakım ve temizlik hizmeti alan yaşlı yurttaşlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Millet Bahçesi’nde bulunan Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen kahvaltıya Başkan Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, başkan yardımcılarının eşleri ile evde bakım ve temizlik hizmeti alan vatandaşlar katıldı.

Hakkın rızası ve halkın duasını almak için çalıştıklarını belirten Başkan Aşgın, bu şehre emek veren güngörmüşlere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Aşgın, “Eşim Feyza Hanım zaman zaman güngörmüşlerimizin evlerine misafir oluyor. Bu ziyaretler sırasında bir teyzemiz, 5 yıl oldu evden dışarıya çıkmadım demiş, bunun üzerine o teyzemizi Millet Bahçemize getirdiler, onun hayır duasını aldılar. Bu şehrin güzelliklerini göremeyen, dışarıya çıkmayan binlerce büyüğümüz var. Onları evlerinden alarak Millet Bahçesi’nde kahvaltıya getireceğiz. Yakın zamanda da Millet Bahçesi’ne golf araçları alacağız. Yürüyemeyen büyüklerimiz o araçlarla Millet Bahçesi’nde gezebilecekler. Bu şehirde hizmet veren, bu şehre emek veren büyüklerimizi unutmayacağız

Hamdolsun 3 yıldır güzel işler yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Evde bakım ve evde temizlik hizmetimiz bundan sonra da artarak devam edecek” dedi.

Renkli görüntülerin yaşandığı kahvaltı programında doğum günü olan 80 yaşındaki Osman Ayvacı için doğum günü pastası kesildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kahvaltı programı sonrasında güngörmüşlere radyo hediye etti. (Taner ŞİMŞEK)