Türk edebiyatının seçkin şairi, toplumsal ve siyasal düşüncesinin üretken entelektüeli ve yazarı, mütefekkir Sezai Karakoç’un vefatının birinci yılı nedeni ile ilimizde Anadolu Mektebi tarafından Valilik, Belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi desteği ile düzenlenen Sezai Karakoç etkinlikleri için Çorum’a gelen eski Bakan Sami Güçlü, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı olan Tarım ve Köyişleri eski Bakanı Sami Güçlü ile bir süre görüşen Başkan Aşgın kendisine ziyaret anısına hediye takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)

