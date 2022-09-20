Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Rıfat Ceylan, Ferhat Yıldız ve çok sayıda antrenör katıldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 2022-2023 spor sezonunda tüm antrenörlere kendi branşlarında başarılar diledi. Spora ve sporcuya yaptıkları yatırımlardan da bahseden Aşgın, göreve geldikleri günden itibaren Çorum sporunun altın çağını yaşadığını da ifade etti.

Kaynaşma toplantısının son bölümünde Başkan Aşgın antrenörlerden gelen soruları içtenlikle cevaplarken, yeni sezonda yapılacak faaliyetler hakkında bilgi almayı da ihmal etmedi.



(Rıfat KARA)

