Belediye Başkanı Aşgın, 2022 yılının değerlendirmesini yaparak yaptığı yazılı açıklamada göreve geldikleri günden beri yaptıkları çalışmalarla altyapıdan parklara, yenilenebilir enerji kaynaklarından asfalt çalışmalarına, sosyal belediyecilikten şehir estetiğine yönelik çalışmalara, spordan sanata kadar Çorum halkının beklenti ve talepleri doğrultusunda çok güzel hizmetler ürettiklerini vurguladı.

Belediye Başkanı Aşgın, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çorum’umuzda adeta destan yazıyoruz. Gençlerimize, kadınlarımıza, özel bireylerimize, yaşlılarımıza, kısaca toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 2022’de gece gündüz çalışarak şehrimize kazandırdıklarımızı, 2023’te de durmadan, yorulmadan daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olacağız. 2022 Çorum için çok güzel geçti, inşallah 2023 daha güzel çalışmaların, insanlarımıza daha çok hizmet ettiğimiz bir yıl olacak.” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ

ÇORUMLULARIN MEMNUNİYETİ”

Belediye Başkanı Aşgın, göreve geldikleri günden beri yaptıkları çalışmaların Çorum halkı tarafından benimsenmesini ve Çorum halkının duyduğu memnuniyetin kendilerini daha çok çalışmaya yönlendirdiğini ifade etti.

2022 yılı içerisinde pek çok alanda yapılan anket ve kamuoyu araştırmasında Çorum Belediyesi’ne ve şahsına gösterilen teveccühün gurur vesilesi olduğunu ifade eden Aşgın, “2022 Çorum için çok güzel anılarla geride kalıyor. Projelerimizin yaklaşık % 74’ünü tamamladığımız bir yıl oldu. Her şeyden önemlisi de bu hizmetlerimizden vatandaşlarımızın büyük oranda memnuniyetlerini ifade etmesi, yapılan kamuoyu araştırmalarında ve anketlerde defaatle hep en başarılı iller arasında gösterilmesi bizi gururlandırdı. Bir araştırma şirketi tarafından birkaç gün önce ilan edilen sonuçlar da bunu tasdikler nitelikte. Türkiye genelinde oyunu artıran 6 belediyeden biriyiz. AK Partili belediyeler içerisinde 7., Türkiye geneli ise 16. Sırada yer alıyoruz. İnşallah 2023’te daha çok çalışacak, hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini daha çok karşılayacak, Çorum’umuz için daha çok hizmet edeceğiz.” diye konuştu.

OYUNU ARTIRDI

Öte yandan Dr. Halil İbrahim Aşgın, bir araştırma şirketine göre ülkede 2022 yılının en başarılı il belediye başkanları arasında yer aldı. Başkan Aşgın aynı zamanda 2019 yerel seçimlerindeki oy oranını anket sonucuna göre artıran 6 belediye başkanından biri oldu.

(Haber Merkezi)

