Belediye Başkanı Aşgın, Çorumlu Obası’nda düzenlenen etkinlikte, gazetecilerin önemli bir mesleği icra ettiğini söyledi. Çorum'un yerel basın anlamında örnek seviyede olduğuna dikkati çeken Başkan Aşgın, gazetecilere çalışmalarında başarı diledi.

Seçim sürecinde yapmayı taahhüt ettiği yatırımların yüzde 74'ünü tamamladığını, yüzde 18'inin de yapımının devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Aşgın, kalan bir yılı aşkın sürede de diğer vaatlerini yerine getirerek, Çorum'u çok daha yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Başkan Aşgın, Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı BİK Genel Kurul Üyesi Şevket Erzen, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkan Mehmet Yolyapar, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci ile Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Alper Zahir, Ünsal Yeter ile Zübeyir Tuncel’in de hazır bulunduğu etkinliğe katılan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kahvaltı programında Mehmet Yolyapar, Birkan Demirci ve Şevket Erzen konuştu. Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile basın temsilcilerini biraraya getiren Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür eden konuşmacılar yaşanan bazı sorunlara da değindi.

Programda daha sonra ise Belediye Başkanı Aşgın mikrofonu eline alarak Çorum basınını övdü.

“ÇORUM BASINI ÜLKEYE ÖRNEK”

Davetine icabet ettikleri için basın mensuplarına teşekkür ederek 10 Ocak’ın özel bir gün olduğunu belirten ve tüm Çorum basınının gününü kutlayan Başkan Aşgın; “Çalışan gazetecilerimizin özel gününde birarada olalım, Çorum üzerine konuşalım istedik. Bu kutlamayı yerel basınımız hak ediyor. Biz başka illerin olduğu ortamlarda sanayimiz, temiz şehir gibi konular dışında basınımızı da konuşuyoruz. Çorum basını hem nitelik hem nicelik hem de sayısal olarak ülkede iyi bir noktada. Çorum’da çok nitelikli bir basınımız var. Biz bu anlamda basınımızla gurur duyuyoruz. Basınımızı bu noktaya getirdiğiniz için emeklerinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Çorum’da her anlamda büyük bir gelişme yaşanıyor. Çorum’u daha güzel günlere hep beraber taşımaya devam edeceğiz” dedi.

TAŞKAN’A KUTLAMA

Çorum Hakimiyet Gazetesi’ndeki görevinden ayrılarak önümüzdeki seçimde AK Parti’den Milletvekili aday adayı olan Gazeteci Erol Taşkan’ı da tebrik eden Başkan Aşgın; “Yıllardır tanıdığımız, basınımızın içinde yer alan sevilen bir insan olarak Erol Taşkan kardeşimizin ben adayım demesi, memleket meselelerine kafa yorması, yerel sorunlar için projeler üretebilirim diyerek kendisini ortaya koyması gerçekten önemli ve güzel. Çıktığı bu yolda tebrik ediyor ve kendisine başarı diliyoruz. Rabbim bu yolun sonunu kendisi için hayreylesin. Farabi “Siyaset halka dokunan sorunlarını çözen meslektir” diyor. Bu mesleği ahlakla, erdemle, adaletle yapacak herkese Allah nasip etsin. En çok hesaba muhatap olacak olan siyasetçilerdir. Bu anlamda siyasetçilerin işi çok zordur. Allah dürüstlükten, ahlaktan, erdemden ayırmasın. Adı yolsuzluk ve hırsızlıkla anılanların sonunu hepimiz görüyoruz. Sonumuz inşallah öyle olmasın” şeklinde konuştu.

Çorum’da 31 Mart 2019 tarihinin yeni bir başlangıç olduğunu, göreve geldikleri günden bugüne Allah’ın rızası ve halkın duasını gözeterek hizmet ettiklerini, 4 yılın iki yılı pandemi dönemi olmasına rağmen hem mali disiplini sağladıklarını hem de yatırımlara devam ettiklerini kaydeden Aşgın, bu süreçte seçim vaatlerinin yüzde 74’ünü bitirdiklerini, yüzde 18’inin devam ettiğini kaydetti.

Panoramik Müze ve Seyir Kulesi vaadinden vazgeçtiklerini, bunun yanısıra Çimento Fabrikası arazisinin alınması, Saat Kulesi etrafında 14 bin 500 metrekarelik meydanın oluşturulması, halk otobüsü sorununun çözümü gibi bir çok hayal bile edilemeyen hizmeti yerine getirdiklerini anlatan Başkan Aşgın, ayrıca kendinden önceki dönemde yarım kalan Belediye binası, stadyum, spor salonu, mescitler ve Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nin açıldığını vurguladı.



“HEP GAZA BASTIK FRENE DOKUNMADIK”

Göreve geldiğinde 20-30 bin TL’lik borçları bile ödeyemeyen bir Belediye devraldığını, Tarım Kredi Kooperatifi’nin parasını ödeyemedikleri için Gıda Bankası’na malzeme vermeyecek duruma geldiğini ancak 1 yıllık süreçte mali disiplini sağlayarak 60 milyonu Belediye kasasından olmak üzere 102 milyon 500 bin TL’ye Çimento arazisini satın alır duruma geldiklerini söyleyen Başkan Aşgın; “Allah bize bir Halil İbrahim bereketi verdi. Bugün herhangi bir problemimiz yok. Hep gaza bastık, hiç frene dokunmadık. Biz bu şehrin karşısına adayken çıktığımızda ne vaat etmişsek hepsini yapacağız. Yakın zamanda Ziraat Bankası yıkımı yapılacak. İlimize 18 metrelik körüklü otobüs Şubat ayında gelecek. Ayrıca 5 yeni otobüs ile ilgili de görüşmeler devam ediyor. Halk Et bugün ülke genelinde tanınıyor. Bugün sayısı 5’e çıkan ve kentin her bölgesinde olan Hanımeli Yöresel Ürünler Satış noktasında tüm kadın kooperatifleri ürünlerini satabiliyor. Bu süreçte adalet, liyakat ve istişareden asla vazgeçmeyeceğiz. ALİ olmaya devam edeceğiz. Allah’a şükür bizden dert yananlar bile bugün yolsuzluk, hırsızlıktan bahsetmiyor” dedi.

“BEN SEÇİLDİĞİMDE YENİ BİNADA OTURMALIYDIM”

Son olarak Belediye binasını tamamlayarak hizmet açtıklarını belirterek bu konuda kendilerine yöneltilen eleştirileri de yanıtlayan Başkan Aşgın şunları söyledi; “Belediye binası bana sorulamayacak bir soru. 2018’te bitmesi gereken bina. Tamamlanamayan diğer yatırımlar gibi bu binayı da elimizde bulduk. Bizden öne buranın tamamlanmış olması lazımdı. Benim orada göreve başlamam gerekiyordu. Tamamlanmayan bir çok işi elimizde bulduk. Allah bizlere bunların hepsini tamamlamayı nasip etti. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun”

“KADİM ÇORUM VE YENİ ŞEHİR”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın konuşmasının son bölümünde ise temel iki vizyonundan bahsetti. Aşgın eski Türk İslam şehri Çorum’un ruhunu yeniden canlandırmayı ve Çimento ile Erzurum Dede civarında yeni modern Çorum şehrini inşaa etmeyi hedef olarak belirlediğini anlatarak şu görüşlere yer verdi;

“Şu anda temel iki vizyonumuz var. Halil İbrahim Aşgın’ın kafasında nasıl bir şehir hayali var derseniz. Şehri nerede görmek istediğimize dair stratejik hamlelerimiz nelerdir. Kadim Çorum şehrinin ruhunu yeniden inşaa etmek istiyoruz. Bizim İslam Medeniyeti kodlarımıza göre şehrin ruhu nasılsan kadim Çorum’u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Tarihi şehir meydanını bunun için yapıyoruz. Tarihi İslam şehirlerinde ortada cami, meydan, han, hamam, çarşı gibi yerler vardır. Güpür Hamamı’nı da aldık. Tarihi Türk-İslam medeniyetindeki şehrin ruhunu diriltiyoruz. Tarihi kültür yolu sürüyor. Kalenin restorasyonunu ihale sürecini bu ay başlatıyoruz. Kadim Osmanlı kentini yeniden ayağa kaldırıyoruz. İkinci vizyonumuz yeni ve modern şehirdir. Bu dünyanın şu anki ihtiyaçlarını karşılayacak modern ve yeni bir şehirdir. İki noktada çalışmalar sürüyor. Eski Kışla Erzurum Dede civarında. Orasının tapu süreci başladı. Kısa sürede orayı mantar biter gibi yeni şehri göreceksiniz. İkincisi ise Çimento arazisidir. Tüm çalışmaları tamamladık, Projeyi ortaya çıkardık. Kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız”

Başkan Aşgın konuşmasının ardından toplantıya katılan basın mensuplarına hediye verdi. Program Çorumlu Obası önünde hatıra fotoğrafı çekinilmesi ve basın mensuplarının Oda’daki etkinliklere katılması ile son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)