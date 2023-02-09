Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem dolayısıyla çok acı günleri hep beraber yaşadığımızı söyledi.

Hepimizi ayağa kaldıran bir deprem gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıya olduğumuzu ifade eden Aşgın, Çorum Belediyesi’nin büyük bir sorumlulukla depremin ilk saatinden bu yana mücadele ettiğini dile getirdi.

Depremin büyüklüğünü, şiddetini, etki alanını kısa sürede idrak ettiklerini anlatan Aşgın, Türkiye'den afet bölgesine dışardan gelen ilk arama kurtarma ekibinin Çorum ekibi olduğunu anlattı.

Deprem olduktan hemen sonra derhal ilk arama kurtarma ekibini göreve çağırdıklarını kaydeden Aşgın, “Arkadaşlarımız bir saat içerisinde görev yerlerinde hazır oldular. Bütün ekipmanlarımızla birlikte orada arama kurtarmada kullanmak üzere ne gerekiyorsa 2 tam donanımlı 9 arkadaşımızla birlikte ilk ekibimizi saat sabah 6 civarında yola çıkardık. Daha sonra öğrendik ki Türkiye'den afet bölgesine dışardan gelen ilk arama kurtarma ekibi Çorum ekibi olmuş. Bu anlamda Çorumlular olarak bunu bize nasip ettiği için rabbimize hamd ediyorum.” dedi.

(Nurdan AKBAŞ)

