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Binali Yıldırım ile KKTC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde bir araya gelen Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin Beyarmudu Belediyesi ile kardeşlik sürecini ve ortak hedefleri istişare etti.

Ziyarete ev sahipliği yapan Büyükelçi Metin Feyzioğlu da, ziyaretten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum heyetine teşekkür etti. Başkan Aşgın “Sayın Başbakanımız, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım ile KKTC Lefkoşa Büyükelçiliğimizde bir araya gelerek KKTC'deki kardeş şehrimiz Beyarmudu ile kardeşlik sürecimizi ve ortak hedeflerimizi istişare ettiğimiz çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kıymetli büyüğümüz Binali Yıldırım'a ve ev sahipliği, misafirperverliği, heyetimize gösterdiği yakın ilgi ile hassasiyetleri için Büyükelçimiz Metin Feyzioğlu'na şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Çorum heyeti ayrıca KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’u ve MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in doğduğu evi de ziyaret etti.