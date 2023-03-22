Avrupa üçüncüsü Mert İlbars, güreş il temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Belediyesi güreş koordinatörü Levent Kaleli ve antrenörü Çelebi Bayır ile birlikte Belediye Başkanı Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Spor Kulübü Başkanı İsmail Yağbat ile Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak da hazır bulundu.

Mert İlbars’ı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Aşgın, beşibiryerde takarak ödüllendirirken, Çorum Belediyesi’nin güreş branşındaki yatırımlarını ve başarılarını anlattı. Mert İlbars’ın elde ettiği Avrupa derecesinin yanı sıra 10-0 gibi teknik üstünlükle maç kazanmasının ne denli iyi bir güreşçi olduğunun göstergesi olduğuna da vurgu yapan Aşgın, Mert İlbars’tan Dünya ve olimpiyat dereceleri beklediklerini dile getirdi.

HEDEFİM OLİMPİYATLAR

Güreşe ve kendilerine verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Aşgın ve kulüp yönetimine teşekkür eden Mert İlbars ise, hedefinin 2024 Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil etmek ve madalya kazanmak olduğunu söyledi.

(Hüseyin AŞKIN)

