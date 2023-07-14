15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz’un insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesi olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da bir destan yazdığını belirten Başkan Aşgın, 85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi dosta, düşmana bir kez daha ispatladıklarını vurguladı. Aşgın “Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

15 Temmuz zaferinin büyük bir fedakârlığın eseri olduğunu ifade eden Başkan Aşgın “Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk Milleti, cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvâ-yi Milliye şuurunun hâlen diri olduğunu göstermiştir. FETÖ’nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş; ancak vatanına namahrem elinin değmesine müsaade etmemiştir.” dedi.

Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye’yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir gücün olmadığını vurgulayan Başkan Aşgın, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Gününde, ebediyete uğurlanan şehitleri rahmet ve minnetle yâd etti.