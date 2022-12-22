Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti açıkladı. Erdoğan, çalışanlar tarafından merakla beklenen yeni asgari ücretin net 8 bin 500 TL olduğunu kaydetti.

Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un katılımı ile bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, toplantıda işçi tarafını temsil eden Türk-İş'ten katılım olmamasına da değinerek: “Bize düşen görev milletimiz için hakkaniyetli sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin hakkının yenmesini ne de işverene altından kalkamayacakları bir yükün altına sokmak istemeyiz. Uzlaşma için samimi gayret sarf ettik. Çalışan ve işveren tarafı ortak rakam üzerine anlaşamadı. Taraflardan biri katılmadı ama asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır. Türkiye'de büyüme gayretlerinin en büyüğünün çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Asgari ücreti açıkladıktan sonra memur ve emekli maaşlarında artış da bu şekilde tespit edilecek. Ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yapılmıştı. Gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Ara zamla asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Hem hakları koruyan hem denge gözeten bir yol izliyoruz. Biz hassasız, enflasyon rakamlarının düşüşüne şahitlik edeceğiz. Ülkemizdeki her vatandaşımız planını bu hedefe göre yapmasını bekliyoruz. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da çekinmeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında; “Türkiye'de yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldığımız gerçektir. Ülkemiz tarihinin en yüksek çalışan sayısına ulaşmıştır. 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artış yaparak net 4253 liraya yükselttik. Yıl içinde enflasyonda yaşanan yüksek artış Temmuz ayında yeni bir düzenlemeyle 5500 liraya çıkarmaya yöneltmiştir. Bunları yaparken sırtımızda bu devletin küfesi var. Yıl içinde asgari ücrette ortalama yüzde 80 artış sağladık. Biz milletimizle birlikte varız. Net asgari ücret 8 bin 500 lira olarak belirlenmiştir” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

