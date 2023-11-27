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1 Aralık'ta başlayacak olan toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri bu platformda bir araya gelerek yeni asgari ücretin belirlenmesi için ilk adımları atacak. Türk-İş ve TİSK, işçi ve işveren kesimlerini temsil edecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı için kritik süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde son açıklamalar zam konusunda tahmin edilen rakamlara ışık tuttu. Asgari ücret zammı, 1 Aralık tarihinde toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde son enflasyon rakamları ve yapılan açıklamalar sonrası gözler asgari ücret zammı tahminleri netleşmeye başladı. Milyonlarca çalışan ve işveren yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayı başında yeni asgari ücreti belirlemek için komisyonun toplanacağını hatırlatarak, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi.

SON ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 LİRA OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere: "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" dedi. Yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi. Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirleniyor. Şu anki asgari ücret, 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 lira olarak belirlenmişti ve ayrıca 500 lira destek eklenmişti. Yeni belirlenecek rakam, pek çok çalışanın günlük yaşamını etkileyebilecek öneme sahip. Bu süreç, hem işçi hem de işveren tarafında dengeli ve adil bir çözüm bulma amacı taşıyor. Gözler, yeni asgari ücretin belirleneceği toplantılara çevrildi.