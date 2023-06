Coşgunsu, içinde bulunduğumuz çağda insanlık onuruna yakışan bir asgari ücreti konuşmamız gerekirken, açlık sınırı ücretini konuşturanların utanması gerektiğini ifade etti.

Hükümetin, dar gelirli vatandaşları ve emeklileri insan onuruna ve insanca yaşama şansı bırakmayan politikalarını kınadıklarını belirten Barış Coşgunsu, vatandaşların AKP hükümetinin cahilce yürüttüğü ekonomi politikaları neticesinde ekonomik ve kültürel düzeninin bozulduğunu kaydetti.

Gelecek Partisi olarak partilerinin temel amacının insan onurunun korunması olduğunun altını çizen Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Emeklinin refah içinde yaşayıp dünyayı gezebilmesi gerekirken, bugün emeklimizi ‘ben bu doğalgaz ve elektrik faturamı nasıl ödeyeceğim’ diye isyan ettirenler utansın!

Market rafları önünde çocuğunun istediğini alamayan babanın başını öne eğdiren vekiller utansın!

En az yüzde 200 gıda enflasyonu varken ‘anket yaptırdım işçinin beklentisi 7.536 TL’ diyenler utansın!

Vatandaş evine et alamaz iken peynir fiyatlarının bile et fiyatlarını geçtiği şu günlerde ‘biz vatandaşlarımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik’ diyenler utansın!

Kendi dönemlerinde şube sayılarının on binlerin üzerine çıkarttıkları 3 harfli marketleri parakendecilik ve hal yasalarını çıkartmayarak, doğru düzgün denetlemeyerek kendi beceriksizliklerinin sonucu yangın yerine dönen ekonomiyi bu marketleri kapatarak veya ceza yazarak düzeltebileceği algısı oluşturan 3 harfli parti yöneticileri utansın!

Bu bağlamda hükümetin dar gelirli vatandaşlarımızı, yani çalışan ve emeklileri insan onuruna ve insanca yaşama şansı bırakmayan politikalarını kınıyoruz. Vatandaşlarımızın bu AKP hükümetinin cahilce yürüttüğü ekonomi politikaları neticesinde ekonomik ve kültürel düzeni bozulmuştur. Yüksek enflasyon toplumun ahlakını bozar, aile yapısını ve bütünlüğünü bozar, yüksek enflasyon insanlık onuruna vurulmuş en büyük darbedir.

Bu nedenle asgari ücret en az 9.500 TL olmamalı ve aylara dağılan enflasyon grafiğine paralel artırılmalıdır.” (Haber Merkezi)