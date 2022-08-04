MHP’li kadınlar Çorum Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları birimince düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Hareket Partisi İl Teşkilatı Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Birimi (KAÇEP) Başkanı Serap Ergün öncülüğünde düzenlenen programa MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Başkan Yardımcısı Yasemin Ekmen Lek, Yönetim Kurulu Üyeleri Yasemin Koçak, Elif Baş ve çok sayıda partili kadınlar katıldı.

Programda KAÇEP Birim Başkanı Serap Ergün ve MHP Agah İl Başkanı Karapıçak birer konuşma yaptı. Ergün, birim olarak son dönemlerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, önümüzdeki dönemde planlanan çalışmaları anlattı.

MHP olarak, toplumda ve siyasette kadınının yerinin farkında olduklarını söyleyen Karapıçak ise: “Bizim tarihimiz Türk Kadının kahramanlıkları ile doludur. Geçmişten günümüze Türk Kadını ülke yönetiminde, savaş meydanlarında, sosyal yaşamda, iş hayatında başarılarını kanıtlamıştır. Önümüzdeki seçimlerde de sizlerle başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır” dedi.

Türk kadınının toplumun aynası ve geleceğin ümit ateşi olduğunu belirten Agah Karapıçak, “Kadın elinin değdiği yerde, kadının olduğu her zeminde fedakarlık vardır, sağduyu ve sabır hakimdir. Bu güzel organizasyonu düzenleyen değerli Başkanlarım başta olmak üzere; İlçe KAÇEP Birim Başkanlarımız Seher Pirinçci Kökez, Semra Mucu, Saniye Şahin, Gülseren Karadağ Kaleli'ye ve tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)