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Genç çiftin düğün töreni, Yıldız Park Düğün Salonu’nda yoğun bir katılım ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Yüzlerce davetlinin alkışları eşliğinde salona giren genç çift, ilk dansın ardından halay ve çiftetelliye eşlik etti. Daha sonra genç çiftin nikahları kıyıldı. Yemekli olarak düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan düğün töreninde davetliler, Asena ve Sergen çiftinin mutluluğuna ortak oldu. Yerel sanatçı Nazlı Kalender ve Yıldız Park Düğün Salonu’nun saz ekibi de canlı müzikleriyle geceye renk kattı.

Genç çiftin düğün törenine ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daştan, Matbaacılar Odası Başkanı Şükrü Deringül, Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Dedesli Ovası Türkmenler Derneği Başkanı Arap Filiz, CHP eski İl Başkanı Gazi Özkubat, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun eski koruma Müdürü Koray Arslan, başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.