İstanbul Fuar Merkezi’nde üç gün süren 40’tan fazla ülkeden aralarında ünlü şeflerinde yer aldığı 200 uluslararası şefin katıldığı ve ülkemizden ise 60 ilden yaklaşık 2 bin şefin hazır bulunduğu şampiyonaya ayrıca aşçılık okulu öğrenci ve öğretim görevlileri de katıldı.

Çorum’dan da Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bireysel yarışmada Eren Berke Bozyel, Yaşar Özkan, Dursun Gürkan Ay; en iyi lise kategorisinde ise Ömer Güngör, Enes Ufuk Gürgen ve Mehmet Emin Sufracı tarafından temsil edildi. Çorumlu öğrenciler öğretmenleri Nuran Köse Özkurşunlu, Erkan Bacak, Ülkü Menşure Solak, Hülya Hallı, Sultan Örten ve Ramazan Oktay gözetiminde katıldıkları yarışmalarda 2 bronz ve 1 merit ödülü kazanarak ilimizi gururlandırdı.



(Volkan SINAYUÇ)

