Çorum’da çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan kalıp ustası, yaklaşık 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Talihsiz işçinin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Hatırlanacağı üzere, kalıp ustası Duran Cihan (56), Mimar Sinan Mahallesi'nde gittiği bir inşaatın beşinci katında asansör boşluğa düşmüştü. Ağır yaralı olarak Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Duran Cihan’dan acı haber geldi.

Yaklaşık 15 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Duran Cihan, yaşam savaşını kaybetti. Duran Cihan’ın ölüm haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

