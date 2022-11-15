Çorum’da bir inşaatta çalışan işçi asansör boşluğa düşerek ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, asansör işiyle uğraşan Duran Cihan (56) Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Duran Cihan’ın durumunun ağır olduğu yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi