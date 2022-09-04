Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da bir çorap fabrikasında çalışan Murat Eyvaz, öğle saatlerinde asansör boşluğuna düştü. Eyvaz'ın düştüğünü gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Eyvaz, düştüğü yerden çıkartılarak, hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz işçi, kaldırıldığı hastanede düşmeye bağlı beyin kanamasından hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi geçtiğimiz Cuma günü Cuma namazından sonra İstanbul Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Murat Eyvaz’ın Çorum’un Sungurlu İlçesi nüfusuna kayıtlı, Sungurlu esnafından Dilaver Eyvaz’ın oğlu, Bülent ve Mehmet Eyvaz'ın kardeşleri, Şenol, Arif, Arslan, Ünal ve Rasim Tunga’nın yeğeni olduğu öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

