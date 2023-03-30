Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, 1-0 kazandıkları Esenler Erokspor maçından sonra yaptığı açıklamada, 3 haftadır lider olduklarını ve şampiyonluk için avantajın kendilerinde olduğuna vurgu yaparken, “Bizim performansımız belirleyici olacak. İnşallah başarımızı şampiyonlukla taçlandıracağız” dedi.

İlk olarak, yayıncı kuruluştan Ali Özdemir’e açıklamalarda bulunan Tahsin Tam, “Bizim için stratejik bir maçtı. Taktiksel olarak iyi hazırlandık. Stresin de artık yoğun hissedildiği haftalar başladı.

DAHA İYİSİNİ OYNAMALIYIZ

Esenler Erokspor da kaliteli bir takım. Kazanmak için hazırlanmıştık. Olağanüstü bir mücadele verdi oyuncularım. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Tabii, topun bizde biraz daha fazla kalmasını sağlayabilirdik. Orada bir eksikliğimiz var, onları görüyoruz. Daha iyisini oynayabilecek potansiyele sahip bir takımız. Daha iyisini de oynamamız gerekiyor. Bizim için bu maçta artı hanesine yazılan, olağanüstü mücadele, gayret ve seyircinin bize desteği. Hiç bıkmadan, yılmadan arkamızda oldular, desteklediler. Onlara da çok teşekkür ediyorum.

PERFORANSIMIZ BELİRLEYİCİ OLACAK

Artık avantaj bizde. Oyuncularıma her zaman onu söylüyorum. Belirleyici biz olacağız, lider olduğumuz için. Bizim performansımız belirleyici olacak. Yani, arkadan gelip, üsttekilerin maçlarını beklemek durumunda değiliz. Biz kazanarak devam edersek, inşallah şampiyonlukla taçlandırmak nasip olacak.

STRESİ İYİ YÖNETEN KAZANIR

Bundan sonraki maçlar tabii ki stresli olacak. Stresi iyi yöneten takım başarıya ulaşır. Biz, sadece takım olarak değil, camia olarak stresi iyi yönetmeliyiz. Taraftarımızdan ricam, bize inansınlar, desteklesinler. Oyuncularımız düştüklerinde de, bazen hatalı hareket de yapabilirler, desteğe devam etsinler. Çünkü onların desteği bizim için çok önemli. Gerçekten pozitif enerji çok önemli. Verdikleri destekler için teşekkür ediyor, devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

OYUNCULARIMI KUTLUYORUM

Tam, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede ise, “Konsantrasyon ve performans olarak kusursuzluğu yakalamamız gereken, geri sayımın başladığı haftalarda şampiyonluk yarışındaki önemli rakiplerimizden Esenler Erokspor ile oynadığımız maçta 3 puan kazanan oyuncularımı, verdikleri olağanüstü mücadele için tebrik ediyorum.

TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ

Rakibimiz, geçiş oyununu ve direkt hücumu çok iyi yapabilen bir takımdı. Tüm stratejimizi buna dönük kurduk. Topa sahip olmamız gereken zamanlarda maalesef bu konuda başarılı olamadığımız anlar, rakibin baskı kurmasına sebep oldu. Rakibin risk alarak geliştirdiği atakları olumlu şekilde savuşturup, maçı kazanmayı başardık.

Galibiyeti, camiamıza ve maçtan hiç kopmadan, bizi soğuk havada destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

