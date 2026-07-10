Yaz mevsiminde artan sıcaklıklarda yangınlara karşı hayati uyarılarda bulunan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı, yangınların yüzde 90'dan fazlasının insanlardan kaynaklandığını belirterek, müdahale ettikleri yangınların büyük kısmını örtü ve çöp yangınlarının oluşturduğunu ifade etti.

Yaz mevsiminde sıcakların artması ile birlikte örtü yangınları arttı. Otların kuruması sebebiyle kısa sürede büyüyen örtü yangınları, büyük maddi kayıplara sebep olabiliyor. Yaz mevsiminde ihtimal orman, örtü ve anız yangınlarının önlenmesi için uzmanlar tarafından vatandaşlara uyarılar yapılıyor. Örtü yangınlarında artışın yaşandığı Çorum'da itfaiye ekipleri hızlı müdahale için sürekli teyakkuz halinde bekliyor. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Rahmi Balcı, 2026 yılında müdahale ettikleri 291 yanının 144'ünü örtü ve çöp yangınlarının oluşturduğunu belirtti. Yangınların büyük kısmının insan kaynaklı çıktığına dikkat çeken Balcı, vatandaşların özellikle yaz döneminde hassasiyetlerini arttırmasını istedi.

“EKİNLER BİÇİLDİKTEN SONRA

MUTLAKA TARLALARIN

SÜRMELERİNİ İSTİRHAM EDİYORUZ”

Yaz mevsiminde en çok ot ve anız yangınlarıyla karşılaştıklarını belirten Balcı, “Özellikle Haziran ve Kasım ayları arasındaki süreçte anız yangınlarımızda ciddi oranda artışlar mevcut. Geçmiş yıllara göre bu yıl ülkemizdeki yağış oranının artmasından dolayı arazi yangınlarında bir artış gözlemliyoruz ve artacağını öngörüyoruz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan, ekinler biçildikten sonra mutlaka tarlalarını sürmelerini istirham ediyoruz. Çünkü hava sıcaklığıyla birlikte anızda meydana gelebilecek yangınlar orman yangınlarına sebep olabilmekte, çevrede bulunan bahçe ve evlere sirayetleri daha kolay olabilmekte. Muhtarlarımızdan da ricada bulunuyoruz. Köyde yaşayan vatandaşlarımıza, arazi sahiplerine, arazileri biçildikten sonra sürmeleri konusunda uyarılarını daha sık yapmalarını bekliyoruz” dedi.



“İNSANIN OLDUĞU HER YERDE BİR RİSK VAR”

Genellikle yangınların önleyici tedbirlerin alınmamasından kaynaklandığına dikkat çeken Balcı, “Çıkış nedenleri arasında özellikle elektrikli cihazların olduğunu ve kişisel hatalardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Önleyici tedbirlerin alınmamasından dolayı yangın riskleri artıyor. Onun için insanımızın olduğu her yerde bir risk var. Önleyici tedbirler noktasında da vatandaşlarımız ev ve iş yerlerinde söndürme cihazlarının bakımlarını yapmalı ve söndürme dolapları, uyarı sistemleri, algılama sistemleri varsa bunların sürekli aktif halde tutmaları önem arz etmekte. İlimizde şu an itibariyle 8 tane yangına müdahale aracımız mevcut, 3 tane kurtarma aracımız, kaza kırım aracımız mevcut, 3 tane merdivenli aracımız bulunmakta. Bununla birlikte 4 tane de hizmet aracımız olmak üzere toplam 18 tane aracımız var. Bu hizmetlerimizi yaparken 83 personelimizle çalışıyoruz. İtfaiye Müdürlüğü olarak 2026 yılı içerisinde 291 adet yangına müdahale ettik. Bunların içerisinde 144 tanesi ot, arazi ve çöp yangını olarak değerlendirebiliriz” diye konuştu.

“YANGINLARIMIZIN YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE İNSAN KAYNAKLI DİYEBİLİRİZ”

Vatandaşların yangın tedbirlerini alırken kendilerinden de bilgi isteyebileceklerini söyleyen Balcı, “Yangınlarımızın yüzde 90'dan fazlası insan kaynaklı diyebiliriz. İhbar alındıktan sonra bir dakika içerisinde en geç bulunduğumuz birimden olay mahalline doğru harekete geçiyoruz. Kapımız 24 saat açık. Vatandaşlarımız her zaman çocuklarıyla birlikte gelip burada hem itfaiyemizi ziyaret edebilir hem de önleyici tedbirler noktasında çocuklarımızın daha hayata atılmadan neleri yapmaları gerek burada öğrenmelerinde yarar var” şeklinde konuştu.