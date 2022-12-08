AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı yönetiminde yapılan ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da hazır bulunduğu İl Yönetim Kurulu toplantısında gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. “2023 yolunda milletimizle olan birlik ve beraberliğimiz, zafere giden yolun müjdeleyicisidir” diyen İl Başkanı Ahlatcı, AK Parti Kars Milletvekili, 6. Dönem MKYK Üyesi, 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile AK Parti MKYK ve Kurucu Üyesi, 22. 23. ve 24. Dönem Ankara, 26. Dönem Amasya Milletvekili Haluk İpek’i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur’un da hazır bulunduğu toplantının hayırlara vesile olmasını da dileyen Ahlatcı: “Geçmişin birikimini, yarının umuduyla harmanlayan teşkilatımız, Türkiye Yüzyılı'nı da milletimizle beraber inşa edecektir. AK kadrolarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan alacağı talimatla 2023'ün şanlı yürüyüşüne başlayacaktır. Bizim en önemli gücümüz, birbirimize olan inancımız, çalışma gayretimiz ve istikametimizde kararlılığımızdır. Teşkilatımızın azmi, milletimizle olan bağı ve sahadaki emekleri 2023 seçimlerinde büyük bir zafere dönüşecektir” şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda Ahmet Arslan ve Haluk İpek’e Ahlatcı ve Aşgın tarafından çeşitli hediyeler verildi.



(Volkan SINAYUÇ)

