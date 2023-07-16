ARSA SATIŞI

İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemiz ait; aşağıda parseli ve muhammen bedelleri ve geçici teminatları yazılı ARSAlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır.

İlçemiz Büyüklaçin 2343 parsel 511,54 m² m.bedeli 306.924,00TL g.teminat 9.207,72 TL-2344 parsel 403,13 m² m.bedeli 241.878,00 TL g.teminat 7.256,34TL 2345 parsel 471,23 m² m.bedeli 282.738,00 TL g.teminat 8.482,14 TL - 2347 parsel 510,56 m² 306.336,00 TL g.teminat 9.190,08TL

İHALE İLE İLGİLİ ŞARTNAME VE HUSUSLAR AŞAĞIDADIR

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c Maddesi gereğince açık teklif usulü ile açık artırma şeklinde yapılacaktır. İhale 25.07.2023 tarihinde saat: 14,00 da Belediye Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis toplantı odasında yapılacaktır. İhaleye katılacakların taşınmaz şartnamesini belediyeden satın alarak 25.07.2023 ihale saatine kadar belediyemize müracaat etmeleri şarttır. İhaleye katılacakların % 3 Geçici Teminatları da son müracaat günü olan 25.07.2023 ihale saatine kadar belediyemiz tahsilat servisine yatırmaları zorunludur. İhaleyi alan şahıs ihalenin yapıldığı gün yatırmış olduğu %3’lük geçici teminatı %6’a çıkartarak kati teminata çevirmek mecburiyetindedir. İhale bedelinin tamamı ödendikten sonra kati teminat şahsa iade edilecektir. İhaleyi alan şahıs ihaleyi aldıktan sonra ihaleden vazgeçerse kati teminatı iade edilmeyecektir. İhaleyi alan şahıs ihale bedelini en geç ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödemek zorundadır. Bu süre zarfında ödeme yapılmazsa ihale iptal edilmiş sayılacaktır. Yine bu durumda şahısın kati teminatı iade edilmeyecektir. İhaleyi alan şahıs ihale bedelini ödedikten sonra belediyemizce tapu devir işlemleri yapılacaktır. Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 11.07.2023