Kaza, Sungurlu ilçesi Kemallı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Hasan Hüseyin K. yönetimindeki 06 AU 6439 plakalı arpa yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.