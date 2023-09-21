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İddiaya göre, Merzifon-Çorum yolu Sarıbuğday Göleti mevkiinde, park halindeki otomobilde bulunan A. M. (39), arkadaşı Y.U. (37) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.U'yu darbederek öldüren A.M., otomobili de ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay bölgesine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Y.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan şüpheli, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu ilçe merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan A.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.