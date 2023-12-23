ÇORUM HABER İnternet Haber Sitesi Spor Muhabiri Rıfat Kara’nın annesi Fatma Kara (64), beyne pıhtı atması nedeniyle birkaç gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün saat 10.30 sıralarında hayata veda etti.

Merhum Murat Kara’nın eşi, Ali Cesur, Rıfat ve Ertuğrul Kara’nın anneleri olan Fatma Kara’nın cenazesi, bugün Mecitözü Alören Köyü Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.