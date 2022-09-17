F.S., isimli genç gece saatlerinde bir arkadaşı ile gezmek için gittiği Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Bağları üs kısmında bulunan Hoyhoy Tepesi mevkiinde kayalıklardan aşağı düşerek yaralandı.

F.S.’nin düştüğünü gören arkadaşı yakınlarda bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

Karanlıkta düşen genci bulamayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede arama başlatan polis ekipleri F.S.’yi kayalıkların altında hareketsiz yatarken buldu. Bir süre sonra kendine gelen genç, polis ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkartılarak ambulansa bindirildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından F.S., Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.