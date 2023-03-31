Özel Çorum Ada Koleji’nin Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle düzenlediği “Tiyatro Söyleşisi” etkinliği okulun konferans salonunda gerçekleşti.

Oldukça samimi bir ortamda geçen söyleşide Yazar Arıkoğlu öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Özel Çorum Ada Koleji’nin düzenlediği etkinliği sosyal medya üzerinden paylaşan Yazar Mustafa Arıkoğlu şu görüşlere yer verdi:

“Tiyatro Günümüzü Özel Ada Koleji'nin değerli öğrencileri ve öğretmenleriyle kutladık. Tüm Ada Koleji öğretmenlerine ve çalışanlarına; beni ilgi, soru ve fotoğraf yağmuruna tutan çocuklarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

(Haber Merkezi)

