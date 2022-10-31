Cumhuriyet Halk Partisi’nin emektar isimlerinden, “Davulcu” namıyla maruf Arif Vural, önümüzdeki yıl yapılacak olan milletvekilli seçimlerinde CHP’den milletvekili adaylığı için başvuruda bulunacağını söyledi.

CHP’nin engelli kontenjanından milletvekili adayı olacağını belirten Vural, “Benim tek amacım Çorum’a havaalanını ve demiryolunu getirmek ve Şeker Fabrikası’nı kamulaştırmak” diyerek, Çorum’a hizmet etmek istediğini dile getirdi.

Milletvekilliği maaşında kesinlikle gözünün olmadığını kaydeden Vural, “Geliri olmayan üniversite öğrencilerine burs verilmek üzere maaşımın 5 bin lirasını CHP İl Başkanlığı’na, 5 bin lirasını da Merkez İlçe Başkanlığı’na vereceğim. Seçildikten sonra hiçbir Çorumluya benim için ‘orada yok’ dedirttirmeyeceğim. Kapım ve telefonum 7/24 açık olacak” dedi.

Emekli ve 4 çocuk babası olan 57 yaşındaki Arif Vural, daha önce de Kale Mahallesi’nden muhtar adayı olmuştu. (Haber Merkezi)

