Tahmini Okuma Süresi: dakika

Arif Ersoy’un Çorum’un sevilen, birlik ve beraberliğinde ve imarında büyük emekleri olan önemli bir isim olduğunu kaydeden Kirişçi, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Muhterem Ersoy, canla başla örnek aldığı Erbakan Hocamızın önce ahlak ve maneviyat, adil düzen, yaşanabilir bir Türkiye, yeni bir dünya düzeni hedefleri uğrunda büyük çalışmalar gerçekleştirmiş, ömrünün sonuna dek sorumlu olduğu bölgede bunu yaşamış ve anlatmıştır. Çalışmaları milli görüşün idealleri ve inancının gerektirdiği şekilde ülke sınırlarını aşmıştır.

Anlatacağımız ve kendisinden dinlediğimiz bir anısı da, ülke ve dünya düzenini en güzel şekilde özetlemektedir. Uyarı görevini yerine getirmek üzere gönderildiği Singapur’a inince uçaktan gördüklerine dayanarak kendisini karşılayan Müslümanlardan oluşan ekibe, ‘ne kadar gelişmiş yollar, köprüler binalar, fabrikalar yapmışsınız’ diye tebrik ettiğinde, birden karşısındakilerin başları öne eğilir ve derler ki, ‘hocam, biz onların hepsini sattık, şimdi oralarda işçi-temizlikçi ameleyiz maalesef.’ Bu anı Türkiye’mizin getirildiği veya getirilmek istendiği durumu çok güzel anlatmaktadır.

Başta rahmetli Erbakan hocamız olmak üzere Arif hocamızın uyarıları ve hedeflerini mutlaka yerine getireceğiz. Onları rahmetle anıyoruz, emekleri asla zai olmayacaktır.”