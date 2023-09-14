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Kasım ayında başlaması planlanan 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi öncesi Mimar Sinanspor’da hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Önceki gün akşam Mimar Sinan Semt Sahası’nda gerçekleşen antrenmanı Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı ile Namsan AŞ Grup Başkanı Ahmet Namlı ziyaret etti. Mimar Sinanspor antrenörü Hüseyin Eğer’den çalışmalar hakkında bilgi alan Arıcı ve Namlı teknik heyet ve futbolculara çiğ köfte ikramında bulunarak yeni sezonda başarı dileklerini ilettiler.