Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü ziyaret eden Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, daha önce bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelen ve basında yer alan haberler üzerine bakımı yapılan sahanın amatör spor kulüplerinin hizmetine sunulmasını talep etti. Görüşmenin olumlu geçtiğini kaydeden Ferhat Arıcı, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alakasından dolayı Rektör Öztürk'e teşekkür etti.

Detaylarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

