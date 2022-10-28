Bakan Kasapoğlu ile görüşen Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum sporuna sağladığı katkılardan dolayı Bakan Kasapoğlu’na teşekkür plaketi verirken, bir de amatör sporun taleplerini içeren dosya sundu. Edindiğimiz bilgilere göre, Başkan Ferhat Arıcı’nın Bakan Kasapoğlu’na sunduğu dosyada, Çorum’a iki adet nizami ölçülerde sentetik yüzeyli çim saha, içerisinde fitnes salonu, antrenör ve kulüp yöneticilerinin sosyal etkinlik yapabilecekleri alan, sağlık birimi ve spor taban birliklerinin irtibat bürolarını içeren “Amatör evi” talebi yer alıyor.

(Hüseyin AŞKIN)

