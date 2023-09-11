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Kulübün, Başkan Yusuf Şen nezaretinde yapılan yönetim kurulu toplantısından sonra yönetim kurulu üyeleri ve sporcularla bir araya gelen ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, çeşitli branşlarda katıldıkları organizasyonlarda derece yapan sporculara tişört hediye ederek kutladı. Arıcı, Görme Engelliler Spor Kulübü’ne destek için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirtirken, bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar diledi.

Çorum Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Şen, desteklerinden dolayı Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’ya teşekkür etti.