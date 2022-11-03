Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Ankara’da Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez’i ve Başkan Yardımcısı Cahit Erdem’i ziyaret etti. Çorum’da yapılan ve yapılacak olan faaliyetler hakkında Genel Başkan Düşmez’i bilgilendiren Arıcı, Çorum’a davet etmeyi de ihmal etmedi.

Başkan Ferhat Arıcı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Arıcı’yı tebrik etti. Arıcı’nın genç yaşta önemli bir görevi devraldığını ifade eden Düşmez, Çorum’a bir gün mutlaka geleceğini de sözlerine ekledi.

(Rıfat KARA)

