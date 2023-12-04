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Yarı da kalan Alaca Belediyespor maçı dışında yollarına kayıpsız devam ettiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, " Her maçın olduğu gibi İskilip maçı da bizim için son derece önemli bir maçtı. Mutlak galibiyet parolasiyla çıktığımız bu maçın ilk dakikalarında ortaya koyduğumuz baskılı futbolla skora gittik. Bir maçı da kazandığımız için mutluyuz. Bu maç bizim için geride kaldı. Şimdi önümüzde çok önemli bir Ulukavakspor maçı var. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapacağız" diye konuştu. Ardahanlı ayrıca, İskilipgücü maçında futbolcularının ortaya koyduğu performanstan dolayı da kutladı.

