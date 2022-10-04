Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler aranan 5 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kent merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları faaliyetler neticesinde Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Hırsızlık, Dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 (beş) aranan şahısın yakalandığı ve yapılacak olan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.

(Haber Merkezi)

