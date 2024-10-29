İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 9 kişi yakalandı.

Polis ekiplerinin 21 - 28 Ekim 2024 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 9 kişiden 4’ünün hırsızlık, 1’inin ise dolandırıcılık suçundan arandığı belirtilirken, kayıp müracaatında bulunulan 2 kadının da bulunduğu bilgisine yer verildi.

Yapılan açıklamada “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir” görüşüne yer verildi.

Editör: HABER MERKEZİ