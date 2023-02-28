Çorum’da asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen çalışmalar neticesinde 20 - 27 Şubat 2023 tarihleri arasında 610 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Ayrıca haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan 25 şahıs yakalandı. 3 tabanca, 1’i kesici ve delici alet olmak üzere 4 adet silah ve 30 fişek ele geçirilirken, 50 aracın da kontrol edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” denildi. (Haber Merkezi)

