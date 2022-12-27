Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-26 Aralık tarihinde yapılan şok uygulamalarda 1420 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 23 şahıs yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ve 5’i kesici alet olmak üzere toplam 8 silah ile 10 adet fişek ele geçirildi.
Uygulamalarda ayrıca 220 araç da kontrol edildi. (Haber Merkezi)
Aranan 23 şahıs yakalandı
Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 23 aranan şahıs yakalanırken, 8 adet silah ve 10 adet fişeğe el konuldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-26 Aralık tarihinde yapılan şok uygulamalarda 1420 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 23 şahıs yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ve 5’i kesici alet olmak üzere toplam 8 silah ile 10 adet fişek ele geçirildi.
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