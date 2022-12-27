Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-26 Aralık tarihinde yapılan şok uygulamalarda 1420 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 23 şahıs yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ve 5’i kesici alet olmak üzere toplam 8 silah ile 10 adet fişek ele geçirildi.

Uygulamalarda ayrıca 220 araç da kontrol edildi. (Haber Merkezi)

