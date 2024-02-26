Ziyarete Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Araç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Araç Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdullah Aydın ve İsmail Destireci katıldı.

Çorumgaz A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman’ın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında Araç ilçesinde doğalgaz dağıtım alanının bulunduğu arazinin tapusu Ahmet Ahlatcı’ya teslim edildi.

Ziyaret sonrası yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; “Bilindiği gibi yıllardır özlemle beklenen doğalgazın ilçemize kazandırılmasında Ahlatcı Holding'in sahibi Ahmet Ahlatcı'nın öncülüğünde başlatılan çalışmalar, sayın Binali Yıldırım ve Yalçın Madenci'nin destekleriyle, sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla birlikte ruhsatın alınmasıyla sonuçlandı. Bu süreçte sürekli desteklerini esirgemeyen Aydın ailesi, yer konusundaki problemin çözümü için Araç halkına verilen bu hizmet için hibe edilen ve diğer eksikliklerin giderilmesindeki katkılarıyla ilçemize ve KARGAZ'a büyük destek vermiştir. Abdullah Aydın, İsmail Destireci ve Satılmış Sarıkaya, 24 Kasım'dan itibaren ilçemizde doğalgaz kullanımının başlamasıyla birlikte Ahmet Ahlatcı'ya teşekkür etmek ve dağıtım merkezi yerinin tapusunun teslimiyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere ziyaret etmişlerdir. Ayrıca, Araçlılar adına bir tablo hediye ederek kendisini onore etmişlerdir.”

Kastamonu genelinde doğalgaz dağıtımı üstlenen KARGAZ A.Ş.’nin de bağlı bulunduğu Çorum merkezli Ahlatcı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da, ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, tüm Araçlılara selamlarını ve doğalgazın ilçeye hayırlı olmasını dileklerini iletti. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ