İnönü Caddesi üzerinde 19 TN 119 plakalı hafif ticari araç ile seyir halindeyken aracın motor kısmından gelen kedi sesini duyan Dursun Yavuz(37) aracı yol kenarına park etti.

Sürücü ile yoldan geçen vatandaşlar kediyi kurtarmak uğraşsalar da başarılı olamadılar.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çabalarının sonuç vermemesi üzerine krikoya alınan aracın ön lastiği söküldü. İtfaiye ekipleri sıkıştığı için çıkamadığını farkettikleri kediyi motor bölümündeki bazı parçaları sökerek kurtardı.