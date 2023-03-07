Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması sonuçlarını paylaştı. Buna göre, gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre 32 milyar 670 milyon TL artarak 101 milyar 738 milyon TL'ye yükseldi. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2020 yılında yüzde 1,37 iken, 2021 yılında 7 trilyon 248 milyar 789 milyon TL'lik GSYH içindeki oranı yüzde 1,40'a yükseldi.

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 61,3 ile en büyük paya sahip olurken, bunu yüzde 34,2 ile yükseköğretim takip etti. Kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dâhil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 4,5 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları yüzde 48,9 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

Ar-Ge harcamalarının 2021 yılında yüzde 54,6'sı mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken genel devlet Ar-Ge harcamalarının yüzde 27,5'ini, yükseköğretim yüzde 16,4'ünü, yurt dışı kaynaklar yüzde 1,5'ini ve diğer yurt içi kaynaklar yaklaşık olarak yüzde 0,03'ünü finanse etti.

Tam zaman eşdeğeri cinsinden 221 bin 811 Ar-Ge personeli çalışırken, TZE cinsinden kadın Ar-Ge personelinin oranı yüzde 32,1 oldu. Ar-Ge personelinin yüzde 31,2'si doktora veya eşdeğeri eğitim seviyesine sahip olduğu belirlenen araştırmada en fazla Ar-Ge harcaması TR10 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti.

Mali ve mali olmayan şirketlerde Ar-Ge harcamasının ise yüzde 53,5'i Ar-Ge merkezlerinde yapıldı. En fazla Ar-Ge harcaması yüksek teknoloji faaliyetlerindeki girişimler tarafından yapıldı.

(Haber Merkezi)

