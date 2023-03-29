Sivil toplum kuruluşlarının ürettiği politikalarla, siyasetin politikalarına kendi alanlarıyla ilgili yön verebilmesi gerektiğini kaydeden Ölçer, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Kamu çalışanlarının özellikle içinde bulunduğu ekonomik durum ortadadır. Ortalama bir memur maaşının neredeyse asgari ücretin 1,39 oranına kadar düşmüştür. Bu duruma sebep olan kimlerdir? Yıllardır toplu sözleşme masasına oturup kamu çalışanları adına imza atanlar kimlerdir? Hangi sendikalardır? Sürekli kazanım kazanım şeklinde ifadeler kulağımıza geliyor. Hangi kazanım? Ortada bir kazanım varsa bırakın yoksulluk sınırını, neden açlık sınırına yakın maaşlarla memurlar çalışmaktadır? Bu mudur kazanım?

Eğitim Gücü Sen bunları sormaya sorgulamaya başlayınca üye sayısı gün geçtikçe artmaya başlayınca önce %1’i getirdiler. Danıştay iptal ettikten sonra bu kez %2 gibi bir sistem getirerek öğretmenlerin akademisyenlerin memurların haklarını aramaya çalışan bizim gibi sendikalar susturulmak istendi.

Bu anayasaya aykırıdır. Konuyla ilgili zaten gerekli hukuk mücadelesi yürütülmektedir. En kısa sürede sendikal mücadelede önümüze çıkan bu adaletsizliğin sona ereceğine dair inancımız da tamdır.

Buraya kadar ki süreç böyle ancak; asıl anlayamadığım tüm bunlar ortadayken, vicdanlarda sorgulanırken, memur, öğretmen, akademisyen, girdiği ortamlarda özellikle de içinde bulunduğu ekonomik durumu eleştirirken nasıl oluyor da halen iradesini ipotek altına aldırabiliyor? Özellikle sendikal olarak tepkisini göstermiyor? Bugüne kadar üyesi olduğum sendikam bu duruma ne diyor diye sorgulamıyor? Mesela dün Twitter’da memurlar, refah zammı için tivitlerle seslerini duyurmaya çalışırken sendikalarının konuyla ilgili hangi çalışmaları yaptığını sorgulamıyor?

Sendika talep makamıdır. Sendika talep eder. Masaya oturur müzakere eder. Üyesinin hakkını arar. Onu ekonomik koşullar altında ezdirmez. Kamu çalışanları başkası için değil devleti için çalışıyor. Devletini seviyor ve güveniyor. Bugün kamu çalışanları hakikaten zor bir durumdadır. Sendikalar çalışanlar ile hükümet arasında köprü olmalıdır. Çalışanların sorunlarını gerçekçi bir şekilde anlatarak üyelerinin beklentilerini aktarmalıdır. Özellikle yetkili sendika taşıdığı sorumluluğun farkında olmalıdır.” (Haber Merkezi)

