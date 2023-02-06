Alınan bilgiye göre saat gece 03.00 civarında Ulukavak Mahallesi Tekceviz 10. Sokak’ta bulunan bir apartmanın sigorta panosunda yangın çıktı.

Apartmanı kaplayan yoğun dumanı farkeden bir kişinin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, binada yaşayan vatandaşların ve 11 kuş ile 2 kedi tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 8 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yangını farkederek binaya koşan Erdal Döneyen isimli vatandaş, gece gelen telefon aramasına uyandığını belirterek “Elektrik gidip geldi birkaç kere. Balkona çıktım baktım herkesin elektriği var. Panodan duman geldiğini gördüm. Yoğun dumanı görünce itfaiyeyi aradım. Kamrşı komşularımı aradım. İtfaiye gelene kadar kimse çıkamadı. Allah itfaiyemizden, devletimizden razı olsun hemen geldiler olaya el attılar” dedi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.